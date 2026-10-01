Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yaptı.

Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.