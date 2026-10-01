Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir, neden gözaltına alındı?
01.10.2026 08:54
Gündemdeki haberler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Vahap Seçer yer alıyor. Peki, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir, neden gözaltına alındı?
2019 yılındaki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den aday olan Vahap Seçer, rakiplerinden yüksek oy alarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partiden? Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir, ne yaptı?
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NE YAPTI?
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık, Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk tespitlerine ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi.
MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
Belediyelerde ve şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.
VAHAP SEÇER KİMDİR?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.
1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.
Kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.
Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yaptı.
Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.