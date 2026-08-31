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Mersin-Girne feribot seferleri iptal edildi

31.08.2026 13:15

AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde bir yolcu feribotunun batmasının ardından Mersin-Girne feribot seferleri iptal edildi.

Mersin-Girne feribot seferleri iptal edildi
IHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.

ANAMUR-GİRNE SEFERLERİ DE İPTAL 1
IHA

ANAMUR-GİRNE SEFERLERİ DE İPTAL

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

 

Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

 

Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.

YOLCULAR LİMANDAN AYRILDI 2
IHA

YOLCULAR LİMANDAN AYRILDI

Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Mersin-Girne feribot seferleri iptal edildi 3
IHA

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

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