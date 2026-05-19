Mersin'de katliam: Saldırgan Metin Öztürk intihar etti, cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı

Mersin'deki ilk olay dün saat 13.50 sıralarında yaşandı.

Çamlıyayla'da yaşayan Metin Öztürk, eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. Saldırgan, 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı.

Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk, iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi.

Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde öldü, bazı çalışanlarla müşteriler de yaraladı.