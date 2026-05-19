Mersin'de katliam: Saldırgan Metin Öztürk intihar etti, cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı
19.05.2026 12:24
Mersin'de altı kişiyi öldürüp, sekiz kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı evde intihar etti. Olayda yaşamını yitirenler ise son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin'de mahalle mahalle gezip altı kişiyi öldüren saldırgan, sıkıştırıldığı evde yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Olayda yaşamını yitirenler ise bugün son yolculuklarına uğurlandı.
MAHALLE MAHALLE GEZİP KATLİAM YAPTI
Mersin'deki ilk olay dün saat 13.50 sıralarında yaşandı.
Çamlıyayla'da yaşayan Metin Öztürk, eski eşi Arzu Özden'in yanına gitti. Saldırgan, 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı.
Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Bir yıl çalıştığı restorana giden Öztürk, iş yeri sahibi Sabri Pan'a silahlı saldırı düzenledi.
Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde öldü, bazı çalışanlarla müşteriler de yaraladı.
KAÇARKEN ETRAFA ATEŞ AÇTI
Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti.
Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, TIR şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu.
Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayda altı kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi de yaralandı. Valilik, yaralıların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA YAŞAMINA SON VERDİ
Cinayetlerin ardından kaçan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Önce zanlının kullandığı otomobil kırsal Karakütük Mahallesi'nde bulundu.
Ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen saldırganın etrafı özel harekat ekiplerince sarıldı. Bölge helikopter ve insansız hava araçlarıyla da kontrol altına alındı.
Yakalanacağını anlayan Metin Öztürk, tabancasıyla yaşamına son verdi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR
Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu'nu cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Beş kişinin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilirken, TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.
Mezarlıktaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana ve Mersin milletvekilleri, ölenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Tabutları yan yana konulan beş kişi için Tarsus Müftüsü Murat Akçay, ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenazeleri götürüldükleri köylerinde toprağa verildi.