Mersin'de markette vahşet! Köşede yakaladı, yumruklayıp yere fırlattı. Küçük çocuğun sağlık durumu nasıl?

Yaralanan M.A.D.'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavisi sürerken küçük çocuk yaşadıklarını anlattı.

Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D., şöyle konuştu:

“Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum.”

M.A.D., şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.