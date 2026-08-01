Mersin'de markette vahşet! Köşede yakaladı, yumruklayıp yere fırlattı. Küçük çocuğun sağlık durumu nasıl?
01.08.2026 08:45
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocukların peşinden girip köşeye sıkıştırdığı 11 yaşındaki M.A.D.'yi öldürüyesiye dövdü. Şüpheli M.E. gözaltına alınırken küçük çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir şüphelinin, markette çocuklarından peşinden girip içlerinden 11 yaşındaki M.A.D.'yi öldüresiye dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
YAKALANDI
Kimlik tespitinin ardından ekipler, şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı.
Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilerek şüpheli M.E.'nin işlemlerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vahşetin ardından da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaparak ilgili görüntüler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
KÜÇÜK ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yaralanan M.A.D.'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavisi sürerken küçük çocuk yaşadıklarını anlattı.
Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D., şöyle konuştu:
“Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum.”
M.A.D., şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.
Oğlunun omuriliğinde çatlak olduğundan bahseden baba Mahmut D. "Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış." dedi.
Tepki gösteren baba,"İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir." diye konuştu.