Mert Hakan Yandaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
11.11.2026 11:42
Son Güncelleme: 11.11.2026 11:44
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yasa dışı bahis iddiasıyla yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in yargılandığı davada üçüncü duruşma yapıldı.
Futbolda bahis davasında hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in duruşma, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen katılmazken, Yandaş'ın ağabeyi ve avukatlar salonda hazır bulundu.
DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ
Yandaş'ın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somutlaştırılmadığını savundu.
Avukatlar, müvekkilinin cep telefonunda yapılan incelemede yasal bahis uygulamalarına giriş yapıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını belirterek bu durumun müvekkili lehine değerlendirilmesini istedi.
Ersen Dikmen'in avukatları da beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Ocak 2027'ye ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştı.
Yandaş, beş ay sonra tahliye edilmişti.
Tahliye olduğu duruşmada itibar suikastına uğradığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Bir an önce aileme kavuşmak, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum." demişti.