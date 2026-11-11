Mert Hakan Yandaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştı.

Yandaş, beş ay sonra tahliye edilmişti .

Tahliye olduğu duruşmada itibar suikastına uğradığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Bir an önce aileme kavuşmak, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum." demişti.