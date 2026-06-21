Merve Sena'nın engelli kaldığı iğne soruşturması. Doktora 4 yıl hapis talebi
21.06.2026 15:38
Ankara’da öksürük şikayetiyle götürüldüğü özel klinikte uygulanan antibiyotik iğnesi sonrası alerjik reaksiyon geçirip yüzde 98 engelli kaldığı belirtilen 10 yaşındaki Merve Sena Sümer ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Ankara'da Emel ve Ömer Sümer çiftinin çocukları Merve Sena Sümer'e (10) iddialara göre 28 Ekim 2021'de öksürük şikayetiyle ailesi tarafından götürüldüğü özel çocuk sağlığı kliniğinde çocuk doktoru T.K.D. tarafından antibiyotik iğnesi uygulandı.
Sümer, alerjik reaksiyon nedeniyle baygınlık geçirdi. Solunumu duran Sümer, ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale ile hayata döndürüldü ancak bu süreçte yaklaşık 35 dakika kalbi dururken, beynine oksijen gitmedi.
69 gün yoğun bakımda kalan Merve Sena Sümer, yüzde 98 engelli kalıp, yatağa bağımlı hale geldi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Ail, klinik sahibi M.A. ve çocuk doktoru T.K.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni vermezken, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bu kararı kaldırıp, soruşturma yapılmasını kararlaştırdı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yaklaşık 4,5 yıl süre soruşturma tamamlanarak, çocuk hastalıkları uzmanı Dr. T.K.D. hakkında iddianame düzenlendi.
Dr. T.K.D. iddianamede yer alan ifadesinde olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını, tedaviye ait gerekli işlemleri yaptığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
BİLİRKİŞİ: ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ
İddianamede, bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, tıp merkezi statüsünde olan bir merkezde "Anafilaksi" (alerjik reaksiyon) tablosuna ilk müdahale işleminin daha efektif ve organize bir şekilde uygulanması gerektiği, uygulanan antibiyotik iğnesi sonrasında müşahede yapılabilecek bir alanda gözlem altında tutulması yerine hastanın bekleme salonuna gönderildiği belirtildi.
112 birimine haber verilmesi sırasında hastanın genel durumunun ve düşünülen tanıların tam izah edilmeyip ısrarla aspirasyondan bahsedilmediği, alerjik reaksiyon tablosuna değinilmediği ifade edildi.
Hastada stabilizasyon sağlanmadan sadece kalp atımı sesi duyulması sonrasında 112 birimine teslim edildiği, sevk sırasında 112 ekiplerine uygulanan tıbbi müdahaleler ile ilgili çelişkili bilgiler verildiği ve sevki sağlanan hastaneye tıp merkezinde yapılan işlemlerle ilgili herhangi bir bilgilendirme notu verilmediği de raporda yer aldı.
DOKTOR İÇİN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Raporda, tüm bunlar bütün halde değerlendirildiğinde tıp merkezinde yapılan acil müdahale sırasında ekibi yöneten çocuk hastalıkları uzmanı Dr. T.K.D.'nin özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kusurlu olduğu belirtildi.
İddianamede, şüpheli T.K.D.'nin kusurlu hareketiyle mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmak suretiyle üzerine atılı "Taksirle yaralamaya neden olma" suçunu işlediği belirtilerek, eylemine uyan suç kapsamında 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması talep edildi.