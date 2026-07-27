Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında? Mesut Can Tomay neden gözaltına alındı?
27.07.2026 15:29
Sosyal medya dünyasında Ali Biçim ile yakaladığı eğlenceli uyumla dijital yayıncılıkta tanınırlığını artıran Mesut Can Tomay, birçok dizi, film ve dijital projede yer aldı. Yetenek yarışmalarından ekranlara, Vine platformundan YouTube platformuna uzanan kariyeriyle tanınan Mesut Can Tomay'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mesut Can Tomay kimdir, neden gözaltına alındı? İşte Mesut Can Tomay'ın hayatı ve kariyeri.
Mesut Can Tomay'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenomen Ali Biçim ile birlikte ortak programlar düzenleyen Mesut Can Tomay'ın gözaltına alınması sonrasında hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. İşte ayrıntılar.
MESUT CAN TOMAY KİMDİR?
2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mesut Can Tomay, 27 yaşındadır.
İstanbul doğumlu olan oyuncu, baba tarafından aslen Karslıdır. Çocukluk yıllarının ilk evrelerini memleketi Kars'ın tarihi Yusufpaşa semtinde geçiren Tomay, 9 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra İstanbul'a dönmüştür.
Oyunculuğa başlamadan önce Vine uygulamasında videolar çekti ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı.
İlk oyunculuk deneyimini, 2012 yılında 13 yaşında iken, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.
2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.