Meteoroloji il il uyardı. Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor, Türkiye kavrulacak
02.08.2026 10:09
Son Güncelleme: 02.08.2026 10:25
Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına girmesi beklenen Türkiye'de termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı ifade ediliyor. Yeni haftada hava nasıl olacak, İstanbul haftalık hava durumu raporunda son durum nasıl?
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da 28-30 dereceler mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı yeni haftayla beraber kademe kademe artacak. 31-34 dereceleri görecek megakentte hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;
3 Ağustos Pazartesi yani yarın; parçalı bulutlu, sıcaklık 31 derece
4 Ağustos Salı; parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32 derece
5 Ağustos Çarşamba; az bulutlu ve hava açık, sıcaklık 32 derece
6 Ağustos Perşembe; az bulutlu ve hava açık, sıcaklık 32 derece
7 Ağustos Cuma; parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece
8 Ağustos Cumartesi; parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son haftalık tahmine göreyse sıcaklıklar yurdun iç kesimlerin biraz artış gösterecek. Genellikle mevsim normallerinde seyredecek sıcaklıkların, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI
Yurt genelinde ağustosun ilk günlerinden itibaren eyyam-ı bahur sıcakları olarak bilinen bunaltıcı sıcak hava etkili olacak.
Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini, eyyam-ı bahurun en sıcak günler demek olduğunu kaydetti.
Bu dönemin her yıl aynı tarihlerde veya aynı şiddette yaşanmasının beklenemeyeceğini anlatan Toros, atmosferik tahmin modellerinin ağustosun ilk günlerinde Türkiye'nin önemli bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini gösterdiğini ifade etti.
Toros, geçen yıl eyyam-ı bahur sıcaklarının tüm yurtta etkili olduğunu, sıcaklık rekorlarının kırıldığını dile getirdi.