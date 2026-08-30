Meteoroloji peş peşe uyardı. Kuvvetli sağanak sel getirebilir, dikkat
30.08.2026 11:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile sarı kodlu uyarı geldi. 10 ile yapılan uyarıda sağanak ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hakim olacak.
Ancak Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların ise yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği de tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller: Amasya, Giresun, Ordu, Siirt, Van, Bitlis, Hakkari, Samsun, Tokat, Şırnak.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İki günlük sonbahar provasının ardından İstanbul'da sıcaklık yeniden artıyor.
Hafta boyunca yağış beklenmeyen İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.
Megakentte hafta genelinde aralıklarla kuvvetli esecek poyrazla hissedilen sıcaklıkların aşırı olmayacağı da tahmin ediliyor.
AKOM'dan paylaşılan altı günlük hava raporu şu şekilde:
31 Ağustos Pazartesi, hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece.
1 Eylül Salı, hava açık, sıcaklık 30 derece.
2 Eylül Çarşamba, hava açık, sıcaklık 30 derece.
3 Eylül Perşembe, hava açık, sıcaklık 29 derece.
4 Eylül Cuma, hava açık, sıcaklık 30 derece.
5 Eylül Cumartesi, hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 31 derece.