Meteoroloji peş peşe uyardı. Kuvvetli sağanak sel getirebilir, dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hakim olacak.

Ancak Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ise yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.