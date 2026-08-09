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Meteoroloji saat saat uyardı. İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat

09.08.2026 08:41

NTV - Haber Merkezi

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Yüksek sıcaklık ve nemin bunalttığı İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat saat uyardı. İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat
Anadolu Ajansı

İstanbul'da bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

5 İLE UYARI GELDİ, DİKKAT! 1
Anadolu Ajansı

5 İLE UYARI GELDİ, DİKKAT!

Yağışların özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların eseceği bu nedenle de dikkatli olunması isteniyor.  

 

Sıcaklıklarınsa yurdun güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A PAZAR SÜRPRİZİ 2
Resmi Kurum

İSTANBUL'A PAZAR SÜRPRİZİ

Megakentte bugün hava sıcaklığının 30-32 derece aralığında olması bekleniyor. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kentte bugün gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek.

 

Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak.

Meteoroloji saat saat uyardı. İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat 3
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece

Çanakkale:  Parçalı bulutlu, 35 derece

 

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 38 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece

 

Adana: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Meteoroloji saat saat uyardı. İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat 4
IHA

Ankara: Parçalı bulutlu, 34 derece

Eskişehir: Parçalı bulutlu, 32 derece

 

Bolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Düzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece

 

 

Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece

 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece