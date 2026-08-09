Meteoroloji saat saat uyardı. İstanbul'a sağanak geliyor, kuvvetli rüzgara dikkat

Ankara: Parçalı bulutlu, 34 derece

Eskişehir: Parçalı bulutlu, 32 derece

Bolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Düzce: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece

Rize: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29 derece

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40 derece