Meteoroloji tarih verdi: Güneş yakacak! 40 derecelik sıcak geliyor
17.07.2026 10:29
Hafta sonu hava sıcaklıkları bir kademe daha artacak. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak.
Türkiye'de hava sıcaklığı hafta sonu ve yeni haftayla birlikte daha da artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ege ve Akdeniz'in batısı ile Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar etkili olacak.
Ege kıyılarında hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞACAK
Hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıkları bir kademe daha artacak.
Özellikle Ege'de aşırı sıcaklar etkili olacak.
Bugün sıcak havayla birlikte etkili olan rüzgarın yarın etkisini yitirmesiyle birlikte İzmir, Aydın ve Muğla'da hava daha da sıcak hissedilecek.
Hafta sonu İzmir'de sıcaklık 36-37 derece bandında seyredecek. Aydın ise 42 derece olacak.
Aşırı sıcak havanın etkili olacağı Muğla'da hava sıcaklığının hafta sonu 36 derece olması bekleniyor.
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte sıcaklığın daha da yükselmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU DA ÇOK SICAK OLACAK
Aşırı sıcak havanın etkili olacağı bir diğer bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olacak.
Hafta sonu bölge genelindeki hava durumu 36-38 derece aralığında seyredecek.
Yeni haftada Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman'da sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu havanın etkili olduğu İstanbul'da hava bugün 32 derece olacak.
İstanbul'da yarın ve pazar günü bulutlar dağılacak. Megakentin hafta sonu 32-33 derece bandında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklığının yeni haftaya 33 derece ile başlayacağı tahmin ediliyor.
ANKARA'DA HAVA BUNALTACAK
Ankara'da hava sıcaklığı hafta sonu 32-33 derece aralığında seyredecek.
Başkentliler yeni haftayla birlikte sıcak havada bunalacak. Ankara, pazartesi ve salı günü 34 derece olacak.