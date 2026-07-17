Meteoroloji tarih verdi: Güneş yakacak! 40 derecelik sıcak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.