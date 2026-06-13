Meteoroloji tarih verdi, Ankara ve İstanbul'da sıcaklık yeniden 30 derecenin üstüne çıkacak
13.06.2026 09:02
Son Güncelleme: 13.06.2026 09:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hafta sonuna gök gürültülü sağanak yağışla başlayan İstanbul'da sıcaklık, yarından itibaren kademeli bir şekilde artarak salı günü 31 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Geçtiğimiz hafta boyunca hava sıcaklığının 25-30 derece dolaylarında seyrettiği İstanbul'da tablo iki günlüğüne değişti. Megakentte yaşayanlar 13 Haziran Cumartesi güne gök gürültülü sağanak yağışla başladı.
Yağışın pazar günü itibariyle yerini parçalı bulutlu bir hava durumuna bırakması bekleniyor. Sıcaklık ise 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren yükselecek, salı ve çarşamba 31 dereceye ulaşacak.
Geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkı hafta sonu 6, hafta içi 9-10 derece olacak.
ANKARA'DA HAFTA SONU YAĞIŞLI
Ankara'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışla geçecek.
Sıcaklık her iki gün de en yüksek 22, en düşük 13 derece olacak. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak yükselmesi beklenen sıcaklık, 17 Haziran Çarşamba 29 dereceye ulaşacak.
Geceyle gündüz arasındaki farkın 10 dereceden fazla olması bekleniyor. Ayrıca hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
İZMİR'DE SICAKLIK YÜKSELECEK
İzmir'de ise sıcaklık, 13 Haziran Cumartesi günü etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış sonrasında hızlı bir şekilde artacak. Bugün 29 derece olan hava sıcaklığı, 16 Haziran Salı itibariyle 34 derece ve üstüne çıkacak.
Geceyle gündüz arasındaki fark 10 derece olacak. Nem oranı ise en yüksek yüzde 80, en düşük yüzde 40 olacak.
DİYARBAKIR'DA 36 DERECEYE ULAŞACAK
Diyarbakır'da ise yaz sıcakları etkili olmaya başlamış durumda. Cumartesi günü 36 dereceye ulaşan sıcaklık, pazar ve pazartesi günü 32 dereceye düşecek. Salı gününden itibaren 35 - 36 dereceye ulaşacak.
TRABZON'DA PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI
Trabzon'da cumartesi parçalı bulutlu, pazar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklık hafta boyu 24 - 26 dolaylarında değişecek. Geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkı maksimum 7 derece olacak.
ANTALYA'DA SICAKLIK 27-32 DERECE ARASINDA DEĞİŞECEK
Antalya'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. 27 derece olan hava sıcaklığı birkaç gün bu seviyelerde seyredecek, 17 Haziran Çarşamba 32 dereceye yükselecek.
Geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farklı en düşük 5, en yüksek 9 derece olacak.