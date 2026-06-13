Meteoroloji tarih verdi, Ankara ve İstanbul'da sıcaklık yeniden 30 derecenin üstüne çıkacak

Ankara'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışla geçecek.

Sıcaklık her iki gün de en yüksek 22, en düşük 13 derece olacak. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak yükselmesi beklenen sıcaklık, 17 Haziran Çarşamba 29 dereceye ulaşacak.