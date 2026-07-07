Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'da iki gün boyunca yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.