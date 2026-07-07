Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'da iki gün boyunca yağmur var
07.07.2026 08:21
İstanbul yeniden sağanak yağışın etkisi altına girecek. Megakentte iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Batı bölgelerden başlamak üzere Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'de sahil hattı boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Megakent İstanbul'da iki gün boyunca etkili olması beklenen sağanak Karadeniz'de hafta sonuna kadar sürecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DÖRT ŞEHİRE SARI KODLU UYARI YAPILDI
Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay'da beklenen yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA İKİ GÜN BOYUNCA YAĞMUR VAR
İstanbul'da yaz sıcağı perşembe ve cuma günü ara verecek.
Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Aynı gün hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor.
Yağışlar İstanbul ile sınırlı değil. Aynı gün Marmara'nın tamamı ile Karadeniz'in batısında sağanak beklentisi var.
SAĞANAK ETKİ ALANINI GENİŞLETECEK
Cuma gününe gelindiğinde sağanak yağış etki alanını genişletecek. İstanbul'un yanı sıra Karadeniz'de tüm sahil hattı boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İstanbul cuma günü de 28 derece olacak.
Megakentte cumartesi gününden itibaren gök yüzü açacak, sıcaklık 31 dereceye yükselecek.