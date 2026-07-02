Meteoroloji tarih verdi: Önce İstanbul sonra Ankara'ya uyarı

Üç büyük ilde beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Cengiz Çelik, "İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 dereceden 28-29 dereceye düşecek." dedi.

Ankara'da pazar günü kentin kuzey kesimlerinde pazartesi günü ise kent genelinde gök gürültüğü sağanak beklendiğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklık Ankara'da şu anda 33-34 derece civarındayken pazar gününden itibaren pazartesi, salı günleri 28-29 derece civarına düşecek." dedi.

Çelik, Ankara'da havanın salı gününden itibaren açmaya başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

“İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış yok. Ancak hafta sonunda itibaren cumartesi ve pazar günü biraz bulutlanma görülebilir. Sıcaklıklar ise 34-35 derece bandında seyretmeye devam edecek.”