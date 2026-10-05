Meteoroloji tarih verdi, pastırma sıcakları geliyor. Termometreler 33 dereceyi görecek
05.10.2026 13:04
Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava bir süre ara verecek. Hafta ortasından itibaren güneş yüzünü gösterecek, pastırma sıcakları başlayacak.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GELİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) paylaşılan son tahmin raporuna göre sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artmaya başlayacak.
Özellikle Cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli havanın en az 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Hafta ortasından itibaren pastırma sıcaklıklarıyla İstanbul'da sıcaklıklar 25 derece, Ankara'da 23 dereceye ve İzmir'de de 29 dereceye kadar çıkacak.
Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarındaysa; Cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek.
PASTIRMA SICAKLARI ÖNCESİ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bugün Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve çevresinde görülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, Salı ve Çarşamba günleri de Doğu Anadolu ile Karadeniz'in doğusunda yerel olarak sürecek. Yağışlı sistemin Çarşamba gecesi itibarıyla yurdu terk etmesiyle birlikte hava tamamen açacak.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, kutup bölgelerinden gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basın merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkıyor.
Bu dönemde kış bastırmadan hemen önce yaz geri dönmüş gibi ılık günler yaşanır. Pastırma sıcaklarının net bir tarihi bulunmaz. İstanbul'da genellikle kasım ayının başlarında yaşanır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun batı kesimlerinde daha sakin ve güneşli bir hava beklenirken doğu bölgelerinde yağışlar yeniden kuvvetlenecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Gök gürültüsü ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Marmara
Bölge genelinde az bulutlu bir hava hakim. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Hafta boyunca yer yer sis oluşması bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 21, Edirne’de 23, Kocaeli’de 21 derece.
İç Anadolu
Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağış geçişleri görülecek. Eskişehir açık, Sivas ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Eskişehir 20, Sivas 19 derece.
Ege
Güneşli hava etkili olacak. Ancak karayel zaman zaman sert esecek. Manisa’da sıcaklık 25, Muğla’da 23 derece olacak.
Akdeniz
Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Adana’da ise sağanak yağış görülecek. Sıcaklık Adana’da 28, Hatay’da 26 derece.
Karadeniz
Batı Karadeniz’de az bulutlu hava hakim. Trabzon, Rize ve Artvin hattında ise kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 18-20 derece arasında değişecek.
Doğu ve Güneydoğu
Yağışlar bölgede yeniden kuvvetlenecek. Sağanaklarla birlikte gök gürültüsü ve yıldırım görülebilir. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.