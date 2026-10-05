Meteoroloji tarih verdi, pastırma sıcakları geliyor. Termometreler 33 dereceyi görecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun batı kesimlerinde daha sakin ve güneşli bir hava beklenirken doğu bölgelerinde yağışlar yeniden kuvvetlenecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Gök gürültüsü ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Marmara

Bölge genelinde az bulutlu bir hava hakim. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Hafta boyunca yer yer sis oluşması bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 21, Edirne’de 23, Kocaeli’de 21 derece.

İç Anadolu

Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağış geçişleri görülecek. Eskişehir açık, Sivas ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Eskişehir 20, Sivas 19 derece.

Ege

Güneşli hava etkili olacak. Ancak karayel zaman zaman sert esecek. Manisa’da sıcaklık 25, Muğla’da 23 derece olacak.

Akdeniz

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Adana’da ise sağanak yağış görülecek. Sıcaklık Adana’da 28, Hatay’da 26 derece.

Karadeniz



Batı Karadeniz’de az bulutlu hava hakim. Trabzon, Rize ve Artvin hattında ise kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 18-20 derece arasında değişecek.

Doğu ve Güneydoğu



Yağışlar bölgede yeniden kuvvetlenecek. Sağanaklarla birlikte gök gürültüsü ve yıldırım görülebilir. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.