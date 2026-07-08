Meteoroloji tarih verip uyardı. Önce kuvvetli sağanak sonra sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.