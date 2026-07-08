Meteoroloji tarih verip uyardı. Önce kuvvetli sağanak sonra sıcak hava dalgası geliyor
08.07.2026 07:59
Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da yarından itibaren iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek.
Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
İstanbul'da yarından itibaren iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak.
Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimleri ile Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Ağrı, Ardahan ve Kars için de sarı kodlu uyarı verildi.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Cumartesiye kadar yağışlı hava etkili olacak ancak hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 41 dereceye kadar yükselecek.
İstanbul ise hafta sonu 31 derece olacak.