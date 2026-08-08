Meteoroloji uyardı. İstanbul'a bir günlük hafta sonu sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kuzey kesimler ile Akdeniz geneli ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek.

Yurdun diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.