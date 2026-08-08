Meteoroloji uyardı. İstanbul'a bir günlük hafta sonu sürprizi
08.08.2026 08:34
Son Güncelleme: 08.08.2026 14:55
İstanbul'da bunaltan sıcaklar bir gün ara verecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da yüksek sıcaklık ve nem megakentte yaşayanları bunalttı.
İstanbul'da özellikle gece saatlerinde yüzde 95'lerin üzerine çıkan bağıl nem oranı hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden oldu.
SICAK HAVA BİR GÜN ARA VERECEK
Ancak sıcak hava bir günlüğüne ara veriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve Karadeniz sahili boyunca sağanak yağmur bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Kuzey kesimler ile Akdeniz geneli ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek.
Yurdun diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Rüzgar bugün etkisini bir kademe daha artıracak.
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'A PAZAR SÜRPRİZİ
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 33 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kentte yarın gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek.
Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak.
İstanbul'un yeni haftaya 32 derece hava sıcaklığıyla başlaması bekleniyor.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul - 32
Ankara - 33
İzmir - 38
Antalya - 35
Adana - 36
Diyarbakır - 39
Erzurum - 38
Trabzon - 28
Samsun - 31