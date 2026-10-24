Meteoroloji uyardı, tüm yurda yayılacak: Bahar havasından sonra yağmur geliyor
24.10.2026 08:26
Türkiye'nin hafta sonunu güneşli bir gökyüzüyle geçirecek. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. Önümüzdeki hafta yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor.
Hafta sonu güneşli bir gökyüzüyle geçecek. Bugün yurdun büyük bölümünde bahar havası yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde sağanak geçişleri bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ise güneş yüzünü gösterecek. İstanbul ve Ankara'da bugün hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.
Ege'de ise İzmir 24, Aydın 27 derece olacak. Akdeniz'de hava sıcaklığı 30 dereceyi görecek. Antalya 27, Adana ise 31 derece olacak.
Güneydoğu Anadolu'da da hava sıcaklığı 20-27 derece aralığında seyredecek.
PAZAR GÜNÜ DOĞUDA YAĞMUR VAR
Pazar gününe gelindiğinde yurt genelinde beklenen hava sıcaklığında büyük bir değişiklik yaşanmayacak.
Orta ve Batı Karadeniz'deki sağanak yağış sona erecek. Ancak Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haftanın son günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
YENİ HAFTADA YAĞMURA DİKKAT
Yeni hafta ise yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisiyle başlayacak.
Pazartesi günü Ege'de sağanak bekleniyor. Çanakkale, İzmir, Muğla'da gök gürültülü sağanak görülecek.
Sağanak yağış, salı gününe gelindiğinde yurt geneline yayılacak. Yağmurun etkisiyle tüm şehirlerde hava sıcaklığı bir kademe gerileyecek.
İstanbul'da beklenen sağanak yağışın salı ve çarşamba günü etkili olacağı tahmin ediliyor.