Meteoroloji uyardı, tüm yurda yayılacak: Bahar havasından sonra yağmur geliyor

Hafta sonu güneşli bir gökyüzüyle geçecek. Bugün yurdun büyük bölümünde bahar havası yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ise güneş yüzünü gösterecek. İstanbul ve Ankara'da bugün hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

Ege'de ise İzmir 24, Aydın 27 derece olacak. Akdeniz'de hava sıcaklığı 30 dereceyi görecek. Antalya 27, Adana ise 31 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu'da da hava sıcaklığı 20-27 derece aralığında seyredecek.