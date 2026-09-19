Meteoroloji yayınladı, tarih belli oldu. İstanbul'da hava 14 dereceye düşecek
19.09.2026 08:39
Hafta sonu sıcaklıklar artıyor ancak gelecek haftadan itibaren yaklaşık 6-7 derece düşüş yaşanacak. Çarşamba günü ise İstanbul'da gece hava sıcaklığı 14 dereceye kadar gerileyecek.
Yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağarak hayatı olumsuz etkileyecek.
Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 il için sarı kod uyarısı vererek kuvvetli yağışların etkili olacağını bildirdi.
İşte sarı kod verilen iller:
Artvin, Giresun, Rize, Trabzon
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak saate 60 kilometre hıza çıkması öngörülüyor.
METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ UYARISI
Ayrıca, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 km/m2), yer yer çok kuvvetli olması (51-100 kg/m2) beklendiğinden vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Sıcaklıklar ise hafta sonu artışa geçiyor.
Bugün İstanbul az bulutlu 26 derece. Ancak gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düşecek. Kent gelinde kuvvetli poyrazın etkili olması beklenirken sıcaklık 26 derecenin altında hissedilecek.
Ege bölgesinde ise yaz devam ediyor. Sıcaklık Manisa-Denizli arasında 32 derece bandında seyredecek. Rüzgarın etkili olması beklenirken güneşin altı bunaltmaya devam edecek.
YAZ HAVASI SONA ERİYOR
Önümüzdeki haftadan itibaren ise mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkta düşüş yaşayacak.
İstanbul çarşamba günü 20 dereceye düşecek.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu