Meteoroloji yayınladı, tarih belli oldu. İstanbul'da hava 14 dereceye düşecek

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.