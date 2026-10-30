Meteorolojiden 21 şehir için uyarı: Sağanak, sel ve fırtına riskine dikkat
30.10.2026 08:28
Son Güncelleme: 30.10.2026 08:28
Türkiye'nin birçok şehrinde bugün de yağmur etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da olduğu 21 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü son tahminlerine göre, yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek.
Beklenen yağışlı hava nedeniyle 21 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler arasında İstanbul da bulunuyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Kilis.
ŞİDDETLİ YAĞMURA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNE DİKKAT
Megakent İstanbul haftanın son iş gününe hafif sağanak yağmurla başladı.
Yerel olarak etkili olan sağanak yağışın öğle saatlerine doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
Yağmurun gece saatlerinde bir kez daha başlayacağı belirtiliyor.
İstanbul'daki yağmurun cumartesi günü de aralıklarla etkili olacağı değerlendiriliyor.
BAŞKENT ANKARA GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI
Başkent Ankara da cuma gününe sağanak yağmurla başladı. Şehrin kuzeyindeki ilçelerde etkili olan sağanak günün ilerleyen saatlerinde etkisini yitirecek.
Ankara'da cumartesi günü de yağmur ihtimali var.
İzmir'de ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.