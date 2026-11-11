Meteoroloji'den aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteorolojinin günlük değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Ege, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Paylaşılan günlük tahmine göre İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sıcaklığın 15 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de sıcaklık 23, Ankara'da 16, Antalya'da ise 22 dereceye kadar yükselecek.

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgarın etkili olması beklenirken, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.