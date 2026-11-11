Meteoroloji'den aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarı
11.11.2026 19:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Kasım Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle uyarı verilen iller İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale oldu.
MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayımladı.
Buna göre, rüzgarın 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşacağı ve fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteorolojinin günlük değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
Ege, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Paylaşılan günlük tahmine göre İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sıcaklığın 15 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İzmir'de sıcaklık 23, Ankara'da 16, Antalya'da ise 22 dereceye kadar yükselecek.
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgarın etkili olması beklenirken, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteorolojinin haftalık tahminine göre, 14 Kasım Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
15 Kasım Pazar günü ise yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.