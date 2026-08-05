Meteorolojiden İstanbul'a gece uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in Toroslar mevkisi ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.