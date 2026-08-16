Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı. 11 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bazı bölgelerde ise sağanak yağış beklentisi var.

Beklenen sağanak nedeniyle 11 şehire sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte bugün beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…