Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı. 11 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı
16.08.2026 08:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 11 şehire sarı kodlu uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Bazı bölgelerde ise sağanak yağış beklentisi var.
Beklenen sağanak nedeniyle 11 şehire sarı kodlu uyarı yapıldı.
İşte bugün beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün bazı şehirlerde kuvvetli sağanak beklentisi var.
Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun ve Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Beklenen sağanak nedeniyle bazı şehirlere sarı kodlu uyarı yapıldı.
11 ŞEHİRE SARI KODLU UYARI
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Giresun hariç Doğu Karadeniz bölgesi, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde beklenen sağanak yağışın yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle:
Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün üç şehirde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İstanbul'da poyraz etkisini sürdürüyor. Megakentte bugün hava sıcaklığı 29 derece olacak.
Başkent Ankara'daki hava sıcaklığının 28, İzmir'in ise 33 derece olması bekleniyor.