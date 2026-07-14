Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı. Sel tehlikesi var
14.07.2026 08:23
İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak geçişleri bugün megakenti terk ediyor. Karadeniz sahilinde bazı şehirlerde bugün sel tehlikesi var.
İstanbul'da dün gece bazı ilçelerde etkili olan sağanak geçişleri bugün kenti terk edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Karadeniz'in sahil hattı ve iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel tehlikesi nedeniyle iki şehirde sarı kodlu alarm verildi.
İşte bugün beklenen hava durumu…
METEOROLOJİDEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Karadeniz sahil hattında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Kastamonu ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede etkili olması beklenen yağmur nedeniyle hava sıcaklığının 2 ila 6 derece azalacağı bildirildi.
Beklenen yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı da yapıldı.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak bugün öğle saatlerine kadar yerel olarak etkili olmaya devam edecek.
Günün kalanında parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Megakent bugün 28 derece olacak.
Başkent Ankara ise bugün 30 derece olacak. Yağmur beklentisi yok.
İzmir'de yaz sıcakları etkili oluyor. Kentte 34 derece sıcaklık bekleniyor.
ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre bugün diğer şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Bursa: 28 derece
Çanakkale: 32 derece
Muğla: 35 derece
Antalya: 35 derece
Konya: 32 derece
Samsun: 30 derece
Trabzon: 26 derece
Erzurum: 31 derece
Malatya: 37 derece
Diyarbakır: 40 derece
Şanlıurfa: 40 derece