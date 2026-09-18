Meteorolojiden saatli uyarı. Hazırlıksız çıkmayın, kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak

Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 kent için sarı kodlu uyarı verdi.

Sarı kod verilen iller arasında yer alan Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt Van ve Şırnak'ta bugün çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.