Meteorolojiden saatli uyarı. Hazırlıksız çıkmayın, kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak
18.09.2026 08:56
Son Güncelleme: 18.09.2026 08:56
Meteoroloji, 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yurt genelinde birçok şehirde de kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Fırtına şeklinde esecek rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye çıkması bekleniyor.
Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 kent için sarı kodlu uyarı verdi.
Sarı kod verilen iller arasında yer alan Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt Van ve Şırnak'ta bugün çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!
Meteoroloji yağışlara karşı da uyardı.
Öğlen 12.00 ile 18.00 arasında yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2-4 derece düşmesi beklenirken kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkileyecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonunun hava raporuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini, özellikle yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanakların etkili olacağını söyledi.
Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde cumartesi günü yağışların süreceğini anlatan Tekin, "Pazar günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Yeni haftada da yağışlar ülkemizin büyük bir bölümünde devam edecek." ifadelerini kullandı.
Tekin, sıcaklıkların ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer normallerin altında seyredeceğini belirtti.