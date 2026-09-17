Meteorolojiden sağanak alarmı. İş çıkış saatine dikkat, kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yarın devam edeceğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın yine Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'ın güneyinde rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek."

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Tekin, hafta sonuna ilişkin hava tahmini raporunu da paylaştı.

Yağışların yurt genelinde devam edeceğini bildiren Tekin, özellikle yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanakların etkili olacağını söyledi.

Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde cumartesi günü yağışların süreceğini anlatan Tekin, "Pazar günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Yeni haftada da yağışlar ülkemizin büyük bir bölümünde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, sıcaklıkların ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer normallerin altında seyredeceğini belirtti.