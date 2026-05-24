Meteoroloji'den uyarı. Bayram boyu yağmur var

24.05.2026 05:08

NTV - Haber Merkezi

Bayram tatili boyunca yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji pazar günü için 21 ile sarı kodlu uyarı yaptı.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıklarının ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin sarı kodla uyardığı iller ise şöyle: Adana, Antalya, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Yalova ve Osmaniye.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

MGM'nin tahminlerine göre bayram boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek. 

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 16/22 derece.

 

- İstanbul 16/21 derece.

 

- Denizli 16/24 derece.

 

- İzmir 16/27 derece.

 

- Adana 17/24 derece.

 

- Ankara 11/19 derece.

 

- Samsun 16/23 derece.

 

- Erzurum 6/13 derece.

 

- Malatya 14/24 derece.

 

- Kars 12/22 derece.

 

- Diyarbakır 10/21 derece.

 

- Gaziantep 11/22 derece.