Metrekareye 50 kilogram yağış düştü: Trabzon'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Karadeniz'de yağışların yarın öğlene kadar şiddetli olarak devam edeceğini söyledi.



Özellikle Rize ve Artvin için uyarılarda bulunan Çalışkan, “Bu gece ve yarın sabaha kadar Rize ve Artvin'de yağış çok şiddetli. Yer yer 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilir kısa sürede. Trabzon'un da özellikle Rize'ye yakın ilçelerinde bu gece ve yarın sabah yağışlar şiddetli olacak. Sonraki günlerde de heyelana dikkat etmek gerekiyor.” dedi.