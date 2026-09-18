Metrekareye 50 kilogram yağış düştü: Trabzon'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
18.09.2026 23:17
Son Güncelleme: 18.09.2026 23:39
Uyarıların ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili olmaya başladı. Özellikle Trabzon'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Peki yağışlar ne kadar sürecek?
Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı kaydedildi.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi.
Çökme sonucu site içerisindeki 2 binada ikamet eden vatandaşlar AFAD ekiplerince tahliye edildi. Zarar oluşan bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Karadeniz'de yağışların yarın öğlene kadar şiddetli olarak devam edeceğini söyledi.
Özellikle Rize ve Artvin için uyarılarda bulunan Çalışkan, “Bu gece ve yarın sabaha kadar Rize ve Artvin'de yağış çok şiddetli. Yer yer 50 kilogram, 70 kilogram yağış düşebilir kısa sürede. Trabzon'un da özellikle Rize'ye yakın ilçelerinde bu gece ve yarın sabah yağışlar şiddetli olacak. Sonraki günlerde de heyelana dikkat etmek gerekiyor.” dedi.