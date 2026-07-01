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Metrobüs kamerasına yakalandı, yakayı ele verdi

01.07.2026 11:07

AA

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İstanbul Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Metrobüs kamerasına yakalandı, yakayı ele verdi
Anadolu Ajansı

İstanbul'da metrobüste yankesicilik yapan bir şüpheli güvenlik kameralarına takıldı.

Metrobüs kamerasına yakalandı, yakayı ele verdi 1
Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Mayıs'ta Avcılar'da bir metrobüste yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Metrobüs kamerasına yakalandı, yakayı ele verdi 2
Anadolu Ajansı

Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.U. (49) gözaltına alındı.

Metrobüs kamerasına yakalandı, yakayı ele verdi 3
Anadolu Ajansı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "yankesicilik" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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