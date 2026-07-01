Metrobüs kamerasına yakalandı, yakayı ele verdi
01.07.2026 11:07
İstanbul Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı
İstanbul'da metrobüste yankesicilik yapan bir şüpheli güvenlik kameralarına takıldı.
Anadolu Ajansı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Mayıs'ta Avcılar'da bir metrobüste yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Anadolu Ajansı
Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.U. (49) gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "yankesicilik" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.