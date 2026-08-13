Mevlid Kandili 2026: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
13.08.2026 13:59
İslam aleminde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 2026 yılında da ibadetler, dualar ve manevi coşkuyla eda edilecek.
2026 Mevlid Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan mübarek günler arasında yer alıyor. Müslüman alemi için özel bir gece olan Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2026 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi dualarla ve salavatlarla kutlanacak.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Mevlid Kandili, Müslümanlar için sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda rahmet, merhamet ve ahlakın yeryüzüne tecelli ettiği özel bir gecedir. Bu gece; Peygamberimizin hayatı, ahlakı, insanlığa kattığı değerler yeniden düşünülür ve idrak edilir.