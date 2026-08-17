Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Hangi güne denk geliyor?
17.08.2026 16:23
Son Güncelleme: 17.08.2026 16:55
İslam ailemi için manevi önem taşıyan Mevlid Kandili araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle 2026 Mevlid Kandili tarihi netleşti.
Müslümanlar için yılın özel gecelerinden biri olan Mevlid Kandili için bekleyiş sürüyor. her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek olan Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede ibadetlerini eda etmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ni araştırıyor. Peki, 2026 Mevlid Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 tarihinde yani Pazartesi gecesi dualarla ve salavatlarla kutlanacak.
Mevlid Kandili, 2026 yılında da ibadetler, dualar ve manevi coşkuyla eda edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Mevlid Kandili, Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.