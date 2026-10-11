Meyvesi 300, yağı bin 200 liradan satılıyor. Çöğre olarak da bilinen gelir kaynağı

Alaçeşme Mahallesi’nde yaşayan ve Toros Dağları’nda yetişen 30’dan fazla bitkiden yağ elde eden Abdullah Güven de melengiç meyvesinin toplanma döneminin başladığını belirtti. Hem kendisinin melengiç topladığını hem de köylülerin getirdiği meyvelerden yağ çıkardığını anlatan Güven, bu yıl yağışların etkisiyle ürünün bol olduğunu söyledi.

Menengicin yörede çöğre olarak bilindiğini ifade eden Güven, "Ben bitkilerden yağ çıkarma işi yapıyorum. Yörede çöğre olarak bilinen melengiç meyvesinin toplama zamanı geldi.

Toros Dağları’nda doğal ortamında kendiliğinden yetişen bu meyve, bu yıl yağışlı havalar nedeniyle bol miktarda oldu. Kendim de toplayıp yağını çıkarıyorum. Köylülerin getirdikleri melengiçlerden de yağ elde ediyorum" dedi. Menengicin yörede eskiden beri bilinen bir meyve olduğunu dile getiren Güven, "Hatta bu meyve için eskiden ‘Çöğre ağacı’ diye türkü bile yapılmış" ifadelerini kullandı.

Menengiç meyvesinin yağ oranının yüksek olduğunu belirten Güven, yaklaşık 3 kilogram meyveden 1 kilogram yağ elde edildiğini kaydetti. Menengicin farklı yörelerde bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik gibi isimlerle de anıldığını anlatan Güven, meyvenin geleneksel olarak farklı şekillerde değerlendirildiğini söyledi. Menengiç meyvesinin kurutularak kahve yapımında kullanıldığını belirten Güven, meyveden yağ elde edilmesinin yanı sıra farklı yiyeceklerin hazırlanmasında da yararlanıldığını ifade etti.