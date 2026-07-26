Mezarlık ziyaretinde silahlı saldırı. 3 kişi öldü, 2 yaralı

Merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Batman Asri Mezarlığı’nda ziyaret için bulunan gruba, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı.



Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.