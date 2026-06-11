Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti. Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerinde
11.06.2026 15:20
Son Güncelleme: 11.06.2026 15:55
Şişli'de evinin önünde 10 yıl önce silahla vurularak öldürülen Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz keşif için olay yerine getirildi.
Olay, 24 Mart 2016'da saat 20.05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 90'lı yıllarda kurulan “Mezdeke” dans grubunun üyesi olan Aynur Kanbur (49), yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silahla eşleşmedi.
CİNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
Polisin şüpheliye ulaşmak için özel bir ekip kurduğu ardından şüphelinin Mecidiyeköy’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştı. Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis onun nereden metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalıştı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle görevlendirildiği , bu ekibin 4 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelediği öğrenildi.
AĞIR ÇEKİM MODUNDA İZLEYİNCE ŞAPKALI ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Daha önce görüntüleri izleyen meslektaşlarının aksine, güvenlik kamera görüntülerini ağır çekim modunda izleyen cinayet polislerinin sonunda şapka kullanan şüphelinin, Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy’e doğru yola çıktığını belirledi.
Polis bu gelişme üzerine bu duraktan otobüse binen tüm erkekleri incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki bin 700 kişi, akbil kayıtlarından bulunarak tek tek incelendi. Sonunda öldürülen Aynur Kanbur’un akrabası olduğu tespit edilen Bülent Gündüz'ün ismine ulaşıldı. Polis bu kişiyi inceleme altına aldığında hareketlerinin katille uyuştuğu tespit edildi.
"KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAPIYI AÇTIRDIM"
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.
Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent Gündüz "Onun evine önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm." dediği öğrenildi.
Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, bugün saat 11.30 sıralarında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine gelerek ifade verdi.
Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış'ın ifadesinde "Şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum." dediği öğrenildi. Öte yandan Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'ün 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları, burada Kanbur'un dansözlük yaptığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı tespit edildi.
Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz keşif için olay yerine getirildi. Şüpheli Gündüz, olay günü takip ettiği güzergahı ve cinayeti nasıl işlediğini yetkililere anlattı. Yer gösterme çalışmasına soruşturmayı yürüten savcının yanı sıra Başsavcı Vekili de katıldı.
"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİYLE İLGİLİ NET BİR BİLGİ VEREMEDİ"
Keşif sırasında apartmanda yaşananları anlatan alt komşusu Sebahat Arslan, "Aynur Hanım'ın kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle de o an olayı gerçekleştirip panik halinde kaçtığını anlattı. İlk başta olayın yaşandığı dairenin farklı olduğunu söylemeye çalıştı. Ancak daire aynı, hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Son 10 yıldır hep aynı. Biraz panik halinde olmasına rağmen olayı oldukça soğukkanlı bir şekilde anlattı aslında. Gördüğüm kadarıyla çok saçma bir sebeple işlenmiş bir cinayetti. Kaç el ateş ettiğiyle ilgili sorulduğunda net bir bilgi veremedi. '8, 10, hatırlamıyorum' şeklinde konuştu" dedi.