Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı
10.06.2026 10:15
Son Güncelleme: 10.06.2026 11:11
Şişli'de "Mezdeke" grubu dansçılarından Aynur Kanbur'u 10 yıl önce dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısının cinayet öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde 24 Mart 2016'da öldürülen “Mezdeke” grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alındıktan sonra cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim." diyerek dövdüğü belirlendi.
Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen şüpheli, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle dövdüğünü söyledi.
Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.
Bülent Gündüz, emniyette verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etti. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında “ruhsatsız silah taşıma” suçundan adli işlem yapıldığı da öğrenildi.
Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemeye aldığı metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor.
Metrobüste sağ başta bulunan koltuğu oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.
90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü.
DÜĞÜMÜ İSTANBULKART ÇÖZDÜ
NTV ekibinden Ali Ablay'ın aktardığı bilgilere göre ekipler tarafından 4 bin saatlik görüntüler incelendi. Görüntülerde zanlının Avcılar'dan metrobüsle Meciköy'e geldiğini belirledi.
Bunun üzerine polisler o gün o saatte metrobüse binen bin 700 kişinin İstanbulkart'ı üzerinden bir inceleme başlattı. Bu isimlerin Aynur Kanbur'la ilişkisi araştırıldı. Bu şekilde Bülent Gündüz'e ulaşıldı.
İFADESİ ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün ise ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti.
Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi.