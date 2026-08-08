MHP Genel Başkanı Bahçeli nikah şahidi oldu

Düğün törenine, MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Şarkıcı Ali Kınık da nikahta sahne aldı.

Ankara Konağı'nın girişinde düğün dolayısıyla gönderilen çok sayıda çelenk dikkati çekti.