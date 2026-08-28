MHP İl Başkanı Volkan Yılmaz: İstanbul'da yaşayanlar mutsuz

MHP İstanbul İl Kongresi, “Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" sloganıyla yarın saat 12.00'de BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek.

İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, olağan kongre öncesi NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sloganın Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından belirlendiğini dile getiren Yılmaz, sürecin Mart 2027'de Ankara'da tamamlanacağını belirterek “Yarın eskilerin, yenilerin bir arada olduğu, küslüklerin bittiği, iç cephenin tahkim edildiği bir kucaklaşma günü olacak.” dedi.

İBB EL DEĞİŞTİRİR Mİ?

Yılmaz, İstanbul'da beş belediyenin CHP'den AK Parti'ye geçtiği hatırlatılarak yöneltilen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) el değiştirebilir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugün İstanbul'da gelinen süreç, İstanbul'da görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanoının kurduğu yapı, sistem maalesef İstanbul'da hizmetlerin, İstanbul'da yapılacak tesislerin, bakımevlerinin konuşulduğu değil yolsuzluğun, hukuksuzluğun konuşulduğu bir İstanbul'la, böyle bir yönetimle karşı karşıya bırakılmak son derece üzücü.

Belediyenin el değiştirmesi, belediye başkanının değişikliği benim şu an üzerinde fikir üretebileceğim konular değil. Şu an halihazırda İBB'nin başkanvekili var. Bu seçimin yapılabilmesi için şu an tutuklu olan başkanın cezasının kesinleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugünden değerlendirmemiz çok sağlıklı bir sonuç vermez.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturmalardan ziyade, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak analiz edip ‘Geldikleri günden bu yana ne yapıyorlar, ne yapamıyorlar.’ diye sormak gerekiyor. Yapamadıkları ne biliyor musunuz? Problem çözmek, yatırım yapmak. Yapmamaları gereken her hususu da maşallah çok mahir bir şekilde yapıyorlar.

Bütçe konusunda Silivri Belediye Başkanı'yken bütçesi fazla veren tek belediye başkanıyım İstanbul'da. Tek kuruş borç almayan tek belediye başkanıyım. İBB'nin bütçesi delik deşik edilmiş durumda. İETT'yle İSKİ'yi eklediğimizde 336 milyar borcu var İBB'nin. 2019'da 26 milyar lira borçla devraldılar.

“AİLEMİZE AYIRACAĞIMIZ VAKTİ YOLDA KAYBEDİYORUZ”

Vatandaşımızın şikayetçi konular… Genel politikayla ilgili problemler var. Bunlar da bizim dinleyip çözüm üretmemiz gerekenler. Bunların hepsini sabırla dinliyoruz ve iletiyoruz. Bir de İstanbul'un hayatına İBB'nin hayatına en büyük etkiyi yaptıkları ve yapmadıkları etki ediyor. Minimum iki saati trafikte geçiriyorsunuz. Ailemizle geçireceğimiz vakti bugün yolda kaybediyor. Master planı yapmayan bir yönetim var. İETT seferleri iptal ediliyor, taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar var.

“İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR, İSTANBUL'DA YAŞAMAKTAN MUTSUZ”

İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'da yaşamaktan mutsuz. Bu mutsuzluğu net bir biçimde ifade ediyorlar. Ben bu şehrin buna layık olmadığını, kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini sizlere ifade etmek istiyorum."