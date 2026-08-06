MHP'li Feti Yıldız'dan çerçeve yasa için 430 tahmini

Çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj dönüldü.

Teklif 12 maddeden oluşuyor. Süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var.

PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair karar Milli Güvenlik Kurulu Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bu şartın gerçekleşmesi halinde, örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.