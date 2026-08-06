MHP'li Feti Yıldız'dan çerçeve yasa için 430 tahmini
06.08.2026 10:58
Son Güncelleme: 06.08.2026 11:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terörsüz Türkiye süreci kapsamına Meclis'e sunulan çerçeve yasa için, "Teklifin 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir." dedi.
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Millî Dayanışma ve Toplumsallaşmanın Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi başlığını taşıyan yasa teklifinde 360 milletvekilinin imzası yer alıyor.
AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP grupları ile Yeni Yol grubundan dört milletvekili teklife imza attı.
Çerçeve yasa cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin pazar günü de TBMM Genel Kurulu'da görüşülmesi bekleniyor.
FETİ YILDIZ: 430'UN ÜZERİNDE KABULLE KANUNLAŞACAK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklife ilişkin sosyal medya hesabında bir değerlendirme yaptı.
Yıldız, teklifin hazırlanış aşamasında ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları ve doktrin tartışmaları ile dünyadaki örnekleri göz önünde bulundurduklarını söyledi.
Feti Yıldız, teklifin Türkiye'ye özgür bir model olduğunu anlattı.
Yasa teklifinde 360 milletvekilinin imzası olduğunu anımsatan MHP'li Yıldız, "Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir." dedi.
Feti Yıldız şöyle devam etti:
"- PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir."
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK VİRAJ
Çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj dönüldü.
Teklif 12 maddeden oluşuyor. Süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var.
PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair karar Milli Güvenlik Kurulu Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Bu şartın gerçekleşmesi halinde, örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
CEZA ERTELEMELERİ NASIL OLACAK?
Teklifle birlikte 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılında üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak.
Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli olacak.
Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek.
15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak ve 10 yıl erteleme alacaklar.
PKK YÖNETİCİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI
Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesinde müebbet ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alanlar kapsamında dışında tutulacak.
Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi.
Af niteliği taşımayan teklif, geçici olacak.
Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.
O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
BİR KURUL VE BİR KOMİSYON KURULACAK
Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak.
Faaliyetlerin uygulanmasının takibini, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; adalet, milli savunma, dışişleri ve içişleri bakanları ile MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri'nden oluşan kurul yapacak..
Meclis'te ise İzleme Komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığı ile gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek.
Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak.