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Mehter takımı Miçotakis geçerken Ceddin Deden Neslin Baban'ı çaldı

07.07.2026 21:42

Son Güncelleme: 07.07.2026 22:00

NTV - Haber Merkezi

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda Beştepe'de "Ceddin Deden" marşı ile karşılandı.

Mehter takımı Miçotakis geçerken Ceddin Deden Neslin Baban'ı çaldı
Sosyal Medya

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğa liderleri ve eşlerini karşıladı.

 

Liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı.

Mehter takımı Miçotakis geçerken Ceddin Deden Neslin Baban'ı çaldı 1
Sosyal Medya

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi ise araçtan inmesinin ardından Beştepe'ye yürürken Ceddin Deden Neslin Baban marşı çaldı.

Mehter takımı Miçotakis geçerken Ceddin Deden Neslin Baban'ı çaldı 2
Sosyal Medya

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşini karşılayarak poz verdi. 