Mehter takımı Miçotakis geçerken Ceddin Deden Neslin Baban'ı çaldı
07.07.2026 21:42
Son Güncelleme: 07.07.2026 22:00
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda Beştepe'de "Ceddin Deden" marşı ile karşılandı.
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NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğa liderleri ve eşlerini karşıladı.
Liderler ve eşleri yürürken mehter marşları çaldı.
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi ise araçtan inmesinin ardından Beştepe'ye yürürken Ceddin Deden Neslin Baban marşı çaldı.
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Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşini karşılayarak poz verdi.
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