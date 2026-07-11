Mikro deprem kümesi büyük Marmara depreminin habercisi mi? "Önümüzdeki 7 güne dikkat"

Tekrarlayan depremlerin görülmemesi de tek başına kilitlenme kanıtı olmayacağına işaret eden Bektaş, şöyle devam etti:

“Fayın kilitli mi yoksa creep mi yaptığını doğru yorumlamak, İstanbul'un sismik riskini ve üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünü doğrudan etkiler. İstanbul için 7 den büyük tek deprem modeline sıkışmak yerine, çoklu modelleri tartışmalıyız.”