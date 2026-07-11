Mikro deprem kümesi büyük Marmara depreminin habercisi mi? "Önümüzdeki 7 güne dikkat"
11.07.2026 16:41
Son günlerde Orta Marmara Çukuru'nda meydana gelen mikro deprem kümesine ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, önümüzdeki 3 ile 7 gün içindeki deprem hareketliliğine dikkat çekti.
Marmara Denizi’nde meydana gelen küçük depremler yeniden dikkatleri bölgeye çevirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, son günlerde Marmara Denizi'nde küçük ölçekli depremler meydana geliyor. Orta Marmara Çukuru'nda yerin 6-9 kilometre derinliğinde 3.5'ten küçük mikro deprem kümelerine ilişkin veriler deprem bilimcilerinin radarına girdi.
"MARMARA KONUŞUYOR"
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bektaş, "Marmara konuşuyor." başlığıyla yayımladığı mesajında bu tür kümelenmelerin, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterdiğini ifade etti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ
Sarsıntıların tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığına vurgu yapan Bektaş, "Ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir." uyarısında bulundu.
Bektaş, bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde büyüklüğü 4 üstü olan depremin üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacağını vurguladı.
"TEK BİR SENARYOYA MAHKUM DEĞİLİZ"
Sosyal medya hesabından uyarılarını sürdüren Bektaş, "İstanbul depreminde tek bir senaryoya mahkum değiliz. Marmara’da deprem tehlikesi tek bir modele indirgenemez." dedi.
Doğu Marmara ve Adalar Fayı’nın "tam kilitli" olduğuna ilişkin ifadelerin senaryo olduğuna işaret eden Bektaş, "Kalın ve suya doygun sediman örtüsü, derindeki ana fayın davranışını belirleyen GPS, InSAR ve deniz tabanı akustik verilerini maskeliyor olabilir." dedi.
Tekrarlayan depremlerin görülmemesi de tek başına kilitlenme kanıtı olmayacağına işaret eden Bektaş, şöyle devam etti:
“Fayın kilitli mi yoksa creep mi yaptığını doğru yorumlamak, İstanbul'un sismik riskini ve üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünü doğrudan etkiler. İstanbul için 7 den büyük tek deprem modeline sıkışmak yerine, çoklu modelleri tartışmalıyız.”