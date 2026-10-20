Milas Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Fevzi Topuz dahil 33 kişi gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Muğla'da Milas Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden Topuz ve oğlunun da aralarında olduğu 33'ü gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerinin belediyede yaptığı aramalar nedeniyle binaya giriş ve çıkışlar bir süre durduruldu.

SUÇLAMALAR NELER?

Operasyona ilişkin ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" "ihaleye fesat karıştırmak" "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarının yöneltildiğini söyledi.

Ak, operasyonun sahte olarak düzenlenen ihale evrakları ile belediye tarafından başvuruda bulunulan şirketlere sahte iş deneyim belgesi düzenlendiğinin başsavcılık tarafından tespit edilmesi üzerine yapıldığını belirtti.

Merih Ak, belediye tarafından onaylanan belgelerde yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen ihale bedelinin toplamda 2,5 milyar lirayı bulduğunun öne sürüldüğünü aktardı.