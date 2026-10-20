Milas Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Fevzi Topuz dahil 33 kişi gözaltında
20.10.2026 08:29
Son Güncelleme: 20.10.2026 13:07
Muğla'da CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz dahil 33 kişi gözaltına alındı.
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Muğla'da Milas Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden Topuz ve oğlunun da aralarında olduğu 33'ü gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerinin belediyede yaptığı aramalar nedeniyle binaya giriş ve çıkışlar bir süre durduruldu.
SUÇLAMALAR NELER?
Operasyona ilişkin ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" "ihaleye fesat karıştırmak" "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarının yöneltildiğini söyledi.
Ak, operasyonun sahte olarak düzenlenen ihale evrakları ile belediye tarafından başvuruda bulunulan şirketlere sahte iş deneyim belgesi düzenlendiğinin başsavcılık tarafından tespit edilmesi üzerine yapıldığını belirtti.
Merih Ak, belediye tarafından onaylanan belgelerde yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen ihale bedelinin toplamda 2,5 milyar lirayı bulduğunun öne sürüldüğünü aktardı.
Soruşturmada yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiğinin tespit edildiği iddiaları yer alıyor.
34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı öne sürülüyor.
Görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin de aynı olduğu iddiaları var.
Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğunun tespit edildiği öne sürülüyor.
Belgelerde aynı isimler bulunmasına rağmen imzaların farklı olduğu, banka dekontlarında tutarların rakamla ve yazıyla yazılan bölümlerinin uyuşmadığı kaydedildi.
Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu iddia ediliyor.
İncelemede, isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde iddialar da yer alıyor.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak belirlendi.
Kamu İhale Kurumu'ndan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi.
Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu, şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği bildirildi.
Adana'da da dün Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.
FEVZİ TOPUZ KİMDİR?
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 23 Şubat 1954'te Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Topuz, 1977-1978 yıllarında CHP Gençlik Kolları'nda çalıştı.
1989 yılında SHP'den Milas Belediye Başkanı seçilen Fevzi Topuz, 1999 yılında yapılan seçimlerde 2. dönem Milas Belediye Başkanı, 2004 yılında yapılan seçimlerde 3. dönem Milas Belediye Başkanı olarak seçildi.
Topuz 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde 23. Dönem Muğla Milletvekili olarak seçildi. Fevzi Topuz 3 Mayıs 2008 ile 24 Mayıs 2010 tarihleri arasında CHP Parti Meclisi ve CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinde bulundu.
Topuz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranıyla CHP'den Milas Belediye Başkanı seçildi.