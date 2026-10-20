Milas Belediyesi'ne operasyon. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu

Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.

Adana'da da dün Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.