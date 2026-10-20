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Milas Belediyesi'ne operasyon. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu

20.10.2026 08:29

İHA

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Muğla'da CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediyede yapılan aramalar nedeniyle binaya giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtiliyor.

Milas Belediyesi'ne operasyon. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu
IHA

Muğla'da Milas Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediyede yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.

 

Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi. 

Milas Belediyesi'ne operasyon. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu 1
IHA

Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.

 

Adana'da da dün Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.