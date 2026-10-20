Milas Belediyesi'ne operasyon. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu
20.10.2026 08:29
Muğla'da CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediyede yapılan aramalar nedeniyle binaya giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtiliyor.
Muğla'da Milas Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediyede yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.
Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi.
Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.
Adana'da da dün Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.