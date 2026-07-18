Milas'taki orman yangını lüks siteye zarar verdi. Ünlülerin evi alevlerin arasında kaldı
18.07.2026 09:46
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın iki gün sonra kontrol altına alınabildi. Lüks siteye de sıçrayan alevler nedeniyle Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira'nın da evlerinin hasar aldığı iddia edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 14 Temmuz akşam saatlerinde Gürçamlar bölgesi Kazıklı Bozbük mevkiinde orman yangını çıkmıştı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilmişti.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan müdahale ederken hava araçları da sortileri ile destek verdi.
Rüzgarın da etkisi büyüyen alevlere havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan ise 11 dozer, 70 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve 517 personel müdahale etti.
BİN 120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın, gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.
Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yapılan yoğun söndürme çalışmaları sonuç verdi ve yangın tamamen kontrol altına alındı.
ÜNLÜLERİN EVLERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise Kazıklı Koy mevkiindeki lüks siteye sıçrayan alevler, aralarında Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira'nın da evlerinin bulunduğu yapılarda büyük maddi hasara yol açtığı iddia edildi.
Site sakinleri bölgeyi helikopterlerle terk etti.