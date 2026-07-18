Milas'taki orman yangını lüks siteye zarar verdi. Ünlülerin evi alevlerin arasında kaldı

Yangın, gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.

Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan yoğun söndürme çalışmaları sonuç verdi ve yangın tamamen kontrol altına alındı.