Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde kredi borcu iddiası

Sevenler Caddesi'nde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.