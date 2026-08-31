Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde kredi borcu iddiası
31.08.2026 11:15
Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis üç şüpheliyi gözaltına alırken, cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Milli cimnastik antrönörü Funda Bakış, İstanbul Sancaktepe'de çıkan tartışma sonucu öldürüldü.
Olay dün yaşandı. Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Zehra G. arasında ilçedeki tartışma çıktı.
MİLLİ ANTRANÖR YAŞAMINI YİTİRDİ
Sevenler Caddesi'nde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KREDİ BORCU İDDİASI
Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Zehra G.'yi yakaladı.
Araştırmada, şüpheli Zehra G'nin Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek para verdiği ve ikili arasında alacak meselesinin bulunduğu tespit edildi.
Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de polis ekiplerince yakalandı.
ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerden Zehra G.'nin hakaret, A.H.U'nun ise kasten yaralama suçundan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.