Milli Eğitim Bakanı Tekin özel okul öğretmenlerine seslendi. "Bize başvurun, hemen soruşturma açayım"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün Erzurum Öğretmenevi'nde bakanlığının projeleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Buradaki konuşmasında “Toplumun tamamı milli eğitimle yakından ilgili. Herkes çocuğunun okulda aldığı eğitimin, gittiği okulun, öğretmeninin, ders kitabını yaşadıklarını mutlaka evinde, sofrasında gündem ediyor. Her ortamda konuşulan bir bakanlığız. Hal böyle olunca herkesin kendine göre doğruları var kendi bakış açısını, kendi perspektifini en doğru kabul ediyor.” diyen Tekin, şöyle devam etti:

“Sokakta karşılaştığımızda 'böyle yapmanız lazım' ifadelerinin hepsini alt alta topladığımızda çok sayıda öneri çıkıyor. Böylesine zor bir bakanlık. Ama vatandaşlarımızın dualarıyla, öğretmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşınız olarak buradayım.”