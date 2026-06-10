Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Cuma günü okullar tatil edildi
10.06.2026 11:13
Son Güncelleme: 10.06.2026 11:27
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
Cuma günü okullar tatil edildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıkladı.
LGS HAZIRLIKLARI YAPILACAK
Bakan Tekin, tatil kararının cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları nedeniyle alındığını bildirdi.
"Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik." diyen Tekin, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sınavın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Tekin, "Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
BESLENME PAKETİ UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR
13 Haziran Cuma günü yapılacak LGS'de bir ilk de yaşanacak.
Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak.
Uygulamanın bu yıl ilk kez yapılacağını anlatan Bakan Tekin, "Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek." dedi.
Bakan Tekin, "Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek." şeklinde konuştu.