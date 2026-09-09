Her ayın 9'u ve 29'unda Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte şanslı bilet numaraları noter heyeti huzurunda belirlendi. Büyük ikramiye çekilişinin ardından amorti kazanan numaralar da ilan edilerek çekiliş süreci tamamlandı. Milli Piyango bilet sorgulama ekranında vatandaşlar, ellerindeki çeyrek, yarım veya tam biletlere isabet eden tutarları merak ediyor.

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı sayesinde, bilet numaranızı sisteme yazarak kazancınızı saniyeler içinde görebilir veya sıralı tam liste üzerinden tüm ikramiye kazanan numaraları inceleyebilirsiniz.