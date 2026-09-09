Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı: Sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranı
09.09.2026 18:36
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti kazanan numaralar netleşti. Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için sıralı tam listeyi inceleyebilir, anında sorgulama yapabilirsiniz.
Her ayın 9'u ve 29'unda Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte şanslı bilet numaraları noter heyeti huzurunda belirlendi. Büyük ikramiye çekilişinin ardından amorti kazanan numaralar da ilan edilerek çekiliş süreci tamamlandı. Milli Piyango bilet sorgulama ekranında vatandaşlar, ellerindeki çeyrek, yarım veya tam biletlere isabet eden tutarları merak ediyor.
Milli Piyango bilet sorgulama ekranı sayesinde, bilet numaranızı sisteme yazarak kazancınızı saniyeler içinde görebilir veya sıralı tam liste üzerinden tüm ikramiye kazanan numaraları inceleyebilirsiniz.
Çıkan sayılar şöyle oldu: 0, 4, 6, 1, 1, 2 oldu. Büyük ikramiye 40 milyon TL'ydi.