Milli savaş uçağı KAAN'ın P1 prototipi piste çıktı
31.07.2026 12:28
Son Güncelleme: 31.07.2026 12:35
TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen KAAN'ın P1 prototipi taksi testini başarıyla geçti.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli savaş uçağı KAAN'le ilgili önemli bir aşamaya geçildi.
Milli savaş uçağı KAAN'ın P1 olarak nitelendirilen yeni prototipi piste çıktı.
TUSAŞ tarafından paylaşılan görüntülerde yeni prototipin ilk taksi testini başarıyla geçtiği görülüyor.
İLK UÇUŞ TESTİ 2024'TE YAPILMIŞTI
Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.
Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirmişti.
Milli savaş uçağı Ankara'da gerçekleşen ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştı.
KAAN'IN ÖZELLİKLERİ
21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki uçak, saatte 2 bin 210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.
KAAN, dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip.
2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk tesliminin yapılması planlanan KAAN'ın son teslimi için ise 2030 yılı planlanıyor.
KAAN için daha önce yapılan açıklamada, uçağın altı prototipinin yapılacağı bildirilmişti.