Millilere son maçta tam destek

Fatih Belediyesi İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı'nda kurduğu dev ekranda milli maçın heyecanını vatandaşlara yaşattı.

Maçı izlemeye gelenlere kırmızı tişört ve bayrak hediye edildi.

İlk iki maça göre katılımın az olduğu görülürken alanda vatandaşlar atılan goller karşısında büyük coşku yaşadı. Tarihi ortamda milli heyecanı yaşayanların arasında gençlerin ve çocukların yoğunlukta olduğu görüldü.