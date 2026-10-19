Milyonlarca öğrenci bekliyor. 2026 GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
19.10.2026 09:15
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere verilecek burslar için tarih araştırmaları sürüyor.
2026 KYK burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. 16 Ekim tarihinde sona eren KYK burs ve kredi başvurularının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor.
Üniversite öğrencileri, burs başvurularının sonuçlanacağı tarihi araştırırken 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? sorularına yanıt arıyor.
2026 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanmıştı.
Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama takvimleri dikkate alındığında, 2026-2027 dönemi KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında yani 15-25 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Burs başvurularında bazı adaylara öncelik tanınıyor.
- Şehir çocukları yoksa şehit çocuklarının bulunmaması durumunda bekar kardeşleri
- Gazinin kendisi veya bekar çocukları.
- Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilenler.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi eğitimini tamamlayanlar ile lise eğitimini Darüşşafaka Lisesi’nde alanlar.
- Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan milli sporcular.
- Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ham puan bazında ilk 100'e girenler.
SONUÇLARIN ARDINDAN TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILACAK
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor.
Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmıyor. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmıyor.