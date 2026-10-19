Milyonlarca öğrenci bekliyor. 2026 GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2026 KYK burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. 16 Ekim tarihinde sona eren KYK burs ve kredi başvurularının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

Üniversite öğrencileri, burs başvurularının sonuçlanacağı tarihi araştırırken 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? sorularına yanıt arıyor.